POL-KN: (Trossingen) Verkehrsunfall unter Alkohol und Unfallflucht (16.03.2020)

Akribische Ermittlungen führten die Besatzung eines Streifenwagens des Polizeireviers Spaichingen am Montagabend zum Verursacher eines Verkehrsunfalles, der sich gegen 18.30 Uhr in der Straße "Am Stadtgarten" im Wohngebiet Auf Gölten ereignet hatte.

Der 59-jährige Lenker eines BMW befuhr die Straße "Am Stadtgarten" und stieß dort gegen einen geparkten Hyundai. Nach dem Auffahrunfall stieg er aus, besah sich den Schaden und setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Regulierung des entstandenen Schadens zu kümmern.

Der 59-jährige und sein Pkw wurden später im Bereich der Unfallstelle ausgemacht. Die Überprüfung des Unfallverursachers führte zur Feststellung, dass eine Beeinträchtigung der Verkehrstüchtigkeit durch den Konsum von Alkohol vorlag, weshalb dem Tatverdächtigen in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen wurde. Nach dem Wert des mit dem 59-Jährigen durchgeführten Atemalkoholtestes ist davon auszugehen, dass das Ergebnis der Untersuchung der bei dem Tatverdächtigen entnommenen Blutprobe eine Blutalkoholkonzentration von deutlich über zwei Promille ergeben wird.

Der Führerschein des Unfallverursachers wurde sichergestellt. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs in Tateinheit mit Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

