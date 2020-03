Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen) Einbruchsversuche im Stadtgebiet (09.03.2020 - 16.03.2020)

Trossingen (ots)

Mehrere Einbruchsversuche beschäftigen aktuell den Polizeiposten Trossingen.

Neben dem versuchten Einbruch in ein Vereinsheim in der Achauer Straße, über den das Polizeipräsidium Konstanz bereits am 12.03.2020 berichtete, wurde am Sonntagnachmittag festgestellt, dass unbekannte Tatverdächtige zu einem unbekannten Zeitpunkt versucht hatten, die Zugangstür einer sich auf einem Privatgrundstück in der Flöschgasse stehenden Holzhütte aufzuhebeln. Zutritt auf das Grundstück hatten sich die Täter ebenfalls gewaltsam verschafft.

Im Zeitraum vom 09.03.2020 bis zum 12.03.2020 war versucht worden, gewaltsam die Zugangstüre zu dem sich ebenfalls in der Flöschgasse befindlichen Ringerzentrum aufzubrechen.

Ebenfalls in der Flöschgasse und dort unmittelbar neben den beiden anderen Tatorten wurde zudem ein Einbruchsversuch an der Haustüre eines bislang nicht bezogenen Neubaus festgestellt.

Aufgrund der Nähe der einzelnen Tatorte zueinander und aufgrund der übereinstimmenden Arbeitsweise wird davon ausgegangen, dass diese Straftaten einem Täter oder einer Tätergruppe zuzuordnen und damit in Zusammenhang stehen sein dürften.

Personen, die der Polizei sachdienliche Hinweise zu Tatverdächtigen oder von solchen möglicherweise benutzte Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Trossingen, Tel. 07425 33866, zu melden.

