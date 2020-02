Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Versuchte Einbrüche - Sachbeschädigung

Fulda (ots)

Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Flieden / Rückers - Am Dienstagabend (25.02.), zwischen 17:00 Uhr und 19:00 Uhr, versuchten Unbekannte in ein Einfamilienhaus im Breitenfelder Weg einzubrechen. Die Täter versuchten eine Terrassentüre zu öffnen, was jedoch misslang. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 1.000 Euro.

Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus

Flieden / Rückers - Am Mittwoch (26.02.), gegen 01:30 Uhr, versuchten Unbekannte ein Kellerfenster eines Mehrfamilienhauses im Krämerweg aufzubrechen. Vermutlich wurden die Täter durch das Auslösen einer Alarmanlage gestört und flüchteten in unbekannte Richtung. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht genau beziffert werden.

Pkw zerkratzt

Gersfeld - In der Zeit von Montag (24.02.) bis Dienstag (25.02.) kam es zu einer Sachbeschädigung an einem schwarzen Kia "Sorento", welcher in der Straße "Marktplatz" abgestellt war. Unbekannte Täter zerkratzten die komplette Beifahrerseite mit einem unbekannten Gegenstand. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht genau beziffert werden.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter der Telefonnummer 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

