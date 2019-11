Polizei Homberg

POL-HR: Schwalmstadt-Treysa: Einbruch in Wohnung

Homberg (ots)

Schwalmstadt-Treysa Einbruch in Wohnung Tatzeit: 27.11.2019 bis 28.11.2019, 07:00 Uhr Beute im Wert von 100,- Euro machten unbekannte Täter beim einem Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Steingasse. Die Täter schraubten Teile der Türverriegelung ab und konnten anschließend die Wohnungstür öffnen. Aus der Wohnung stahlen sie einen Controller einer Playstation, ein Paar Schuhe und einen Umzugskarton mit Inhalt. Mit ihrer Beute flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

