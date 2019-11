Polizei Homberg

POL-HR: Guxhagen: Einbruchsversuch in Kindergarten - 1.500,- Euro Sachschaden

Homberg (ots)

Guxhagen Versuchter Einbruch in Kindergarten Tatzeit: 27.11.2019, 17:00 Uhr bis 28.11.2019, 07:30 Uhr In der Zeit von Mittwochnachmittag bis Donnerstagmorgen versuchten unbekannte Täter in den Kindergarten im Akazienweg einzubrechen. Die Täter verursachten hierbei 1.500,- Euro Sachschaden. Die Täter hatten versucht mit einem unbekannten Werkzeug Zugang zum Kindergarten zu bekommen. Die angegangenen Fenster und Türen konnten von ihnen jedoch nicht geöffnet werden. Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

