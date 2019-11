Polizei Homberg

POL-HR: Schwalm-Eder-Kreis: Kriminalpolizeiliche Berater kommen nach Borken und Bad Zwesten

Homberg (ots)

Schwalm-Eder-Kreis Berater der Polizei in Borken und Bad Zwesten Zeit: 02.12.2019 Die kriminalpolizeilichen Berater des Polizeipräsidiums Nordhessen sind in den kommenden Tagen in Nordhessen unterwegs. An verschiedenen Örtlichkeiten sind die Berater mit einem Infostand vertreten und geben u. a. Informationen zu den Präventionsthemen Betrug zum Nachteil älterer Menschen, Internetprävention und bargeldloses Bezahlen Am Montag, den 02.12.2019 sind die Berater mit einem Infostand in der Raiffeisenban Borken und deren Zweigstelle in Bad Zwesten vertreten. In der Raiffeisenbank in Borken, in der Bahnhofstraße 65, sind die Berater in der Zeit von 10:30 - 12:30 Uhr anzutreffen. In der Zweigstelle in Bad Zwesten, in der Kasseler Straße 6, sind die Berater in der Zeit von 13:30 Uhr bis 15:30 Uhr. Interessierte Bürger sind eingeladen, sich ohne vorherige Terminvereinbarung, über die Präventionsthemen der Polizei zu informieren. Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Schwalm-Eder

August-Vilmar-Str. 20

34576 Homberg

Pressestelle



Telefon: 05681/774 130

E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell