Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breitnau, Bundesstraße 31/Höllental: Unfall mit drei Verletzten nach Wendemanöver

Freiburg (ots)

Breisgau-Hochschwarzwald

Am Donnerstagmorgen (12. September), kurz vor 10.00 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 31, kurz vor dem Löffeltal, zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Personen verletzt wurden. Ein 63-jähriger PKW-Fahrer bog zunächst ordnungsgemäß von der dortigen Auffahrt des Hofguts Sternen auf die vier-spurige Bundesstraße in Richtung Freiburg ein. Wenige Meter später wendete er unvermittelt und übersah hierbei einen weiteren PKW, welcher auf dem linken Fahrtstreifen ebenfalls Richtung Freiburg unterwegs war. Dieser konnte einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden. Bei der Kollision wurden der Unfallverursacher leicht und seine 62-jährige Beifahrerin schwer verletzt. Der 64-jährige Lenker des zweiten PKW wurde nach bisherigen Erkenntnissen leicht verletzt. Alle Beteiligten wurden in umliegende Krankenhäuser zur Versorgung verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von geschätzt 50.000 Euro.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt leitete Ermittlungen gegen den Unfallverursacher wegen Straßenverkehrsgefährdung ein.

Für die Dauer der Verletztenversorgung und der Unfallaufnahme musste die Bundesstraße 31 für etwa zwei Stunden komplett gesperrt werden, der Verkehr wurde umgeleitet.

pk / wr

Medienrückfragen bitte an:

Walter Roth

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761 882-1013

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell