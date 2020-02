Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Mainz (ots)

Die am 07.02.20 gegen 23:43 Uhr eingestellte Öffentlichkeitsfahndung nach dem Vermissten Herrn M. wird hiermit zurückgenommen. Der Mann konnte unverletzt in Mainz angetroffen werden. Bitte den ursprünglichen Artikel nicht mehr teilen und die Meldung in den sozialen Medien löschen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131 65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell