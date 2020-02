Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Autofahrer flüchtet vor Polizeikontrolle - Festnahme

Klein-Winternheim (ots)

Freitag, 07.02.2020, 02:53 Uhr bis 02:56 Uhr

Ein 38-Jähriger befährt mit seinem Auto die BAB 63 in Richtung Kaiserslautern. In Höhe der Anschlussstelle Klein-Winternheim fällt er Polizeibeamten der Autobahnpolizei Heidesheim auf. Er wird aufgefordert, diesen zu folgen um ihn danach kontrollieren zu können. Als die Polizeibeamten in die Ausfahrt zur Autobahn auffahren wollen, fährt das nachfolgende Fahrzeug wieder auf die Autobahn und flüchtet mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Kaiserslautern. Der verfolgende Streifenwagen der Polizei muss mit hoher Geschwindigkeit (annähernd 230 Km/h) dem Flüchtenden bis zur Anschlussstelle Nieder-Olm folgen. Der 38-Jährige bremst sein Auto in einer Notbremsung kurz vor der Ausfahrt sehr stark ab und fährt danach mit hoher Geschwindigkeit in den Ortsbereich Nieder-Olm. Hier fährt er mit etwa 100 Km/h durch den Ortskern in Richtung Saulheim. Am Kreisel zur Anschlussstelle Saulheim muss der 38-Jährige, wegen eines vor ihm fahrenden Lastwagens, stark abbremsen. Dadurch können ihn die verfolgenden Polizeibeamten einholen und kontrollieren. Bei der anschließenden Durchsuchung des Fahrzeuges können verschiedene Betäubungsmittel gefunden und sichergestellt werden. Im Anschluss kann festgestellt werden, dass gegen den 38-Jährigen ein Verfahren wegen Unterschlagung des verwendeten Autos vorliegt. Das Auto wird durch die Polizei sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.

