Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Laubenheim, Hausfriedensbruch, Sachbeschädigung und Verwendung verfassungswidriger Symbole in Grundschule

Mainz (ots)

Samstag/Sonntag, 01./02.02.2020

Unbekannte Täter haben sich am Wochenende unberechtigt Zutritt zum Gebäude der Laubenheimer Grundschule verschafft. In einem Klassenzimmer zeichnen die Täter mehrere Hakenkreuze an die Tafel und auf den Fußboden. Mit Tischen aus diesem Klassenzimmer formen die Täter ebenfalls ein Hakenkreuz im Schulhof. Darüber hinaus beschädigen die Täter auch mehrere Schulbücher. Die Eltern sind zwischenzeitlich durch die Schulleitung mittels eines Elternbriefs über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt worden. Nach Bekanntwerden des Sachverhalts hat die Kriminalpolizei Mainz die Ermittlungen aufgenommen und noch am Sonntag Spuren gesichert und die Symbole fotografiert.

