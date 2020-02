Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Tödlicher Bahnunfall

Budenheim/Uhlerborn (ots)

Samstag, 01.02.2020 Bei einem Unfall auf der Bahnstrecke zwischen Uhlerborn und Budenheim ist in der der Nacht von Freitag auf Samstag ein 17-Jähriger ums Leben gekommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der Jugendliche am frühen Samstagmorgen auf dem Weg von Uhlerborn in Richtung Budenheim und befand sich im Bereich der Gleisanlage, als er von einem herannahenden Zug erfasst wurde. Die Mainzer Kriminalpolizei geht von einem tragischen Unfall aus, andere Gründe schließen die Ermittler zum derzeitigen Zeitpunkt aus.

