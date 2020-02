Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Ladendiebe beobachtet und erwischt - hohe Schadenssumme

Mainz-Altstadt (ots)

Dienstag, 04.02.2020, 19:30 Uhr

In einem Ladengeschäft in der Seppel-Glückert-Passage werden zwei weibliche 18-Jährige aus Frankfurt beim Diebstahl durch einen Detektiv beobachtet. Außerhalb des Geschäftes werden sie von dem Detektiv angesprochen und gebeten, ihm in sein Büro zu folgen. Zunächst werden sie etwas renitent und weigern sich dagegen. Am Ende warten sie im Verkaufsraum das Eintreffen der bereits verständigten Polizei ab. Bei der Durchsuchung eines mitgeführten Kinderwagens einer der ertappten 18-Jährigen können darin drei große Shopping-Bags voller Diebesgut gefunden werden. In zwei Shopping-Bags, die sie zusätzlich noch bei sich trägt, befindet sich ebenfalls eine hohe Anzahl von gestohlenen Gegenständen. Die Schadenshöhe liegt zusammengenommen in einem niedrigen, vierstelligen Bereich. Zusätzlich hat sie griffbereit ein Messer bei sich. In einem Shopping-Bag ihrer ebenfalls 18-jährigen Begleiterin befindet sich Diebesgut im Werte eines niedrigen, dreistelligen Betrages. Im weiteren Verlauf der Anzeigenaufnahme erfahren die Polizeibeamten, dass die beiden 18-Jährigen vor zwei Wochen bereits aufgefallen sind. Sie können damals nicht kontrolliert werden. Aufgrund der vorgefundenen Etiketten kann der Schaden aus dem damaligen Ladendiebstahl auf einen niedrigen, vierstelligen Betrag beziffert werden. Bei einem Versuch in der letzten Woche werden sie von einer Verkäuferin angesprochen und brechen ihr Vorhaben ab. Die Ermittlungen zu weiteren Vorfällen dauern an.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

