Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Diebstahl von Geldbörse in Sonderbus

Mainz-Bretzenheim (ots)

Samstag, 01.02.2020, 18:15 Uhr

Einem 19-Jährigen wird auf der Heimfahrt vom Fußballspiel im Stadion an der Eugen-Salomon-Straße zum Mainzer Hauptbahnhof die Geldbörse gestohlen. Dabei werden ihm ein geringer, zweistelliger Geldbetrag sowie verschiedene Ausweisdokument entwendet. Er beschreibt dabei drei in seiner Nähe befindlichen Tatverdächtige als etwa Anfang 20 Jahre, einen mit leichten blonden Haaren und etwa 180 cm groß, einen mit schwarzen Haaren, buschigen Augenbrauen und einem Bart sowie eine weitere Peron mit schwarzen Haaren und Bartansatz.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131 65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell