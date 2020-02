Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Diebe entwenden Handtasche

Mainz-Mombach (ots)

Sonntag, 02.02.2020, 16:55 Uhr

In einem Bewirtungsbetrieb im Bereich des Mombacher Kreisels kam es zum Diebstahl einer Lederhandtasche. Eine 21-Jährige hält sich mit ihrer 61-jährigen Tante dort einige Zeit auf. Nach dem Verlassen des Betriebes stellt sie fest, dass sie ihre Handtasche in den Gasträumen vergessen hat. Als sie zurückkehrt, ist der Bewirtungsbetrieb bereits geschlossen. Ein Mitarbeiter, welcher noch zugegen ist, gibt ihr gegenüber an, dass niemand eine Handtasche abgegeben hat. Zum Zeitpunkt des Aufenthaltes der 21-Jährigen mit ihrer Tante sind angeblich nur noch zwei Personen mit ihnen in den Gasträumen. Sie werden von den beiden beschrieben als einer männlichen Person, etwa 30 bis 40 Jahre alt, mit dunkelblonden Dreadlocks, kräftiger Statur und 175 bis 180 cm groß. Die weibliche Person beschreiben sie als etwa 50 Jahre alt, mit dunkelblonden, schulterlangen Haaren, ebenfalls von kräftiger Statur und 155 bis 165 cm groß. Die Ermittlungen dauern an.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

