Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 190902.2 Kiel: Festnahme nach Einbruch in Supermarkt

Kiel (ots)

Mit dem Diebesgut ließe sich eine Party gestalten: 46 Tüten Knabberkram und 54 Flaschen Bier. Stattdessen gab es eine Festnahme samt Anzeige wegen Diebstahls in einem besonders schweren Fall.

Sonntagmittag meldete ein Zeuge der Polizei gegen 12:20 Uhr, dass er einen Mann beobachte, der in das Warenlager eines Supermarkts in der Werftstraße eingedrungen sei. Die Beamten des 4. Reviers konnten den 25-jährigen Tatverdächtigen wenig später auf frischer Tat antreffen. Er war gerade dabei, Bier in einen Einkaufswagen zu laden. Im Umfeld fanden die Beamten weiteres Stehlgut in Form von 21 Chips- und weiteren 25 Flips-Tüten. Die Tür zum Warenlager hatte er offenbar zuvor aufgebrochen.

Auf den Mann, der nach den polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß kam, wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls in einem besonders schweren Fall eingeleitet. Die gestohlenen Waren fanden den Weg zurück ins Lager, nachdem ein Verantwortlicher des Marktes vor Ort erschien.

Matthias Arends

