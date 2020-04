Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfallflucht in Rodenberg

Unfallzeugen gesucht

Bad Nenndorf (ots)

(Kro.) Im Zeitraum zwischen Mittwoch, dem 15.04.2020, 16:00 Uhr und Donnerstag, dem 16.04.2020, 09:00 Uhr, kam es in 31552 Rodenberg, in dem dortigen Bassenbrink, zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei wurde ein an der Straße geparkter schwarzer Pkw von einem anderen Fahrzeug in Höhe des hinteren Kotflügels beschädigt. Der Verursacher hat sich von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den Schaden zu kümmern und seine Personalien zu hinterlassen. Wer Hinweise zum Verursacher geben kann, möge sich bitte mit der Polizei in Bad Nenndorf in Verbindung setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Bad Nenndorf

Hauptstraße 18

31542 Bad Nenndorf

Telefon: 05723/94610

E-Mail: poststelle@pk-bad-nenndorf.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell