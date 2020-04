Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Unfallzeugen gesucht!

Bad Nenndorf (ots)

dps - Am 17.04.20120, gegen 18.15 Uhr, überquert ein ca. 25-jähriger Mann die Straße Am Thermalbad, in Höhe des dortigen Dänischen Bettenlagers, ohne dabei Rücksicht auf den Straßenverkehr zu nehmen. Eine 25-jährige Rodenbergerin stürzt mit ihrem E-Scooter beim Ausweichen. Dabei verletzt sie sich, u.a. im Gesicht, so stark, dass sie im Krankenhaus behandelt werden muss. Der Mann entfernt sich fußläufig vom Unfallort ohne Erste Hilfe zu leisten oder seine Personalien bekannt zu geben. Unfallzeugen werden gebeten, die Polizei zu kontaktieren.

