Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall zwischen Fahrrad und PKW

Rinteln (ots)

(mie)Am Freitagabend ist es im Rintelner Stadtgebiet an einer unübersichtlichen Stelle (Unterführung Konrad-Adenauer-Straße) zwischen einer 62-jährigen Fahrradfahrerin und einer 19-jährigen Autofahrerin zum Zusammenstoß gekommen. Die Folgen sind im Bezug zum Unfallhergang recht glimpflich ausgegangen: Die Fahrradfahrerin ist trotz Kopfverletzungen nach aktuellem Stand glücklicherweise "nur" leicht verletzt worden, ansonsten ist es bei Sachschäden geblieben. Zum Hergang: Die Fahrradfahrerin hatte die Situation falsch eingeschätzt und ist mit ihrem Fahrrad trotz eines herannahenden PKW noch zügig, die Kurve schneidend, in den Engernweg eingebogen. Die 19-Jährige Autofahrerin konnte die Kurve nicht einsehen und ausweichen, sodass es zur Kollision kam. Die Fahrradfahrerin schlug mit dem Kopf in der Windschutzscheibe auf. PKW und Fahrrad sind leicht beschädigt worden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Rinteln

Pressestelle

Hasphurtweg 3

31737 Rinteln

Telefon: 05751/95450

E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell