Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst-Vorst: Beim Abbiegen übersehen - Rad fahrendes Kind leicht verletzt

Tönisvorst-Vorst (ots)

Am Montag gegen 15.00 Uhr fuhr eine 57-jährige Autofahrerin aus Willich auf der Kanalstraße in Vorst. Von dort bog sie auf die Lindenallee in Richtung Hauptstraße ab. Dabei stieß sie mit einem 11-jährigen Jungen zusammen, der mit seinem Fahrrad auf dem linken Radweg der Lindenallee in Richtung Kempener Straße fuhr. Das Kind stürzte und wurde dabei leicht verletzt. Zur ambulanten Behandlung wurde der Junge in ein Krankenhaus gebracht. /wg (117)

