Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz Hartenberg - Trickdieb bestiehlt Seniorin

Mainz (ots)

Zu einem Trickdiebstahl zum Nachteil einer 85-jährigen Seniorin kam es am Samstagnachmittag im Bereich Hartenberg. Der bislang unbekannte Täter klingelte gegen 15:00 Uhr bei der 85-jähirgen Dame und stellte sich als Mitarbeiter der Stadtwerke vor. Unter dem Vorwand, er müsse aufgrund von Bauarbeiten kurzzeitig den Strom abstellen und hierzu an den Verteilerkasten der Seniorin, verschaffte er sich Zutritt zur Wohnung. Da an dem Gebäude tatsächlich Bauarbeiten stattfinden, erschien es der Seniorin zunächst nicht ungewöhnlich. Erst als die Dame erwähnt in nächster Zeit Besuch zu empfangen flüchtete der Täter hektisch aus der Wohnung und entwendete Bargeld und persönliche Gegenstände der Rentnerin. Es handelte sich nicht um einen Mitarbeiter der Stadtwerke, sondern um einen Trickbetrüger. Der Betrüger konnte von der Geschädigten sehr gut beschrieben werden. Er ist männlich, ca. 185cm groß, ca. 40 Jahre alt, kurze Haare, gepflegtes Äußeres, weder Brille noch Bart. Der Täter sprach Hochdeutsch ohne Akzent und war sehr höflich.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131 65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



