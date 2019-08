Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht mit 1,54 Promille

Einbeck (ots)

Dassel -vo. OT Markoldendorf, Steinbergstraße/Ilmebahnstraße, Dienstag, 13. August 2019, 19.35 Uhr. Am gestrigen Abend meldete eine 36-jährige Fahrzeugführerin eines Opel Corsa, dass ihr Opel von einem VW Polo angefahren wurde und sich der Fahrzeugführer des VW einfach von der Unfallstelle entfernt hätte. Die Geschädigte kam in Markoldendorf aus Richtung des Freibades und bog am Kreisel nach rechts in die Steinbergstraße ab. Dabei kam ihr der Opel Corsa mit Einbecker Kennzeichen entgegen, der auf ihre Straßenseite geriet und gegen ihren Pkw stieß. Den Fahrzeugführer des Opel interessierte der Verkehrsunfall jedoch überhaupt nicht, er fuhr einfach weiter. Da sich die Geschädigte das Autokennzeichen gemerkt hatte, konnte der Unfallverursacher kurz danach von der Polizei im Bereich Einbeck zu Hause angetroffen werden. Dabei stellte die eingesetzte Polizeistreife starken Alkoholgeruch in der Atemluft des 70-jährigen Unfallverursachers fest. Ein durchgeführter Alkoholtest erbrachte dann einen Alkoholwert von 1,54 Promille. Daraufhin wurde die Entnahme einer Blutprobe durch einen Polizeiarzt und die Sicherstellung des Führerscheins veranlasst. Die Schadenshöhen an beiden Pkw werden mit ca. 4.000,- Euro angegeben.

