Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Geldkassette aufgehebelt

Heiden (ots)

Bargeld hat ein Unbekannter in der Nacht zum Dienstag in Heiden aus der Geldkassette eines Verkaufsstandes gestohlen. Der Dieb hatte den Stand an der L600 aufgesucht, in dem Kunden selbstständig Eier kaufen können und den dafür fälligen Betrag in eine Geldkassette einwerfen. Um an seine Beute zu kommen, hatte der Täter diese aufgehebelt. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell