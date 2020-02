Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Weseke - Gebremst und gefallen

Borken (ots)

Bei einem Bremsmanöver ist am Mittwoch in Borken-Weseke ein Pedelec-Fahrer gestürzt. Der 16-Jährige hatte den Hohen Weg gegen 22.20 Uhr in Richtung Ramsdorfer Straße befahren. Um an der Einmündung Benningsweg dem Pkw eines 19-jährigen Borkeners die Vorfahrt zu gewähren, bremste er stark ab. Der Jugendliche konnte die Kollision mit dem Auto dadurch zwar vermeiden, kam aber selbst zu Fall. Ein Rettungswagen brachte den verletzten Velener in ein Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell