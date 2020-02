Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - E-Bike-Steuerung gestohlen

Bocholt (ots)

Auf die Computersteuerung eine E-Bikes hatten es Unbekannte am Dienstag in Bocholt abgesehen. Die Täter montierten das Gerät von einem Zweirad der Marke Gazelle ab, als es zwischen 19.00 Uhr und 22.15 Uhr am Gasthausplatz abgestellt war. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell