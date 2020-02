Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Firmenauto geöffnet und Werkzeuge entwendet

Gescher (ots)

Gewaltsam ein Firmenfahrzeug geöffnet haben Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch in Gescher. Die Einbrecher erbeuteten aus dem Citroen Jumper an der Eschstraße mehrere Werkzeuge, darunter ein Winkelschleifer der Marke Makita, eine Bohrmaschine, eine Handkreissäge und eine Stichsäge. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Ahaus: Tel. (02561) 9260. Informationen zu Einbruchschutz finden Sie im Internet unter www.polizei-beratung.de sowie bei den Experten des Kriminalkommissariats Kriminalprävention/Opferschutz Tel. (02861) 900-5555.

