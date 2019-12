Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkirch - Vier beschädigte Fahrzeuge bei Ausparkmanöver

Oberkirch (ots)

Der Ausparkversuch eines betagten Autofahrers hat am Montagnachmittag in einer Tiefgarage "Am Marktplatz" zu einen hohen Sachschaden geführt. Der 88-Jährige kollidierte gegen 17 Uhr zunächst mit der Fahrerseite eines geparkten BMW, weil er versehentlich den Vorwärtsgang eingelegt hatte. Beim anschließenden Rückwärtsfahren prallte er gegen das Heck eines weiteren geparkten Renault. Durch den Aufprall wurde der Renault gegen einen nebenstehenden Ford geschoben, welcher dadurch ebenfalls zu Schaden kam. Der Sachschaden des Malheurs wird auf rund 35.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

