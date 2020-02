Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen-Ramsdorf - Auf Kreuzung kollidiert

Velen (ots)

Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro - so stellt sich die Bilanz eines Verkehrsunfalls dar, zu dem es am Mittwoch in Velen-Ramsdorf gekommen ist. Ein 26-Jähriger befuhr gegen 08.55 Uhr die K14 mit einem Trecker in Richtung B525. An der Einmündung zur Bundesstraße wollte der Gescheraner diese überqueren. Er hielt und ließ einen Lkw passieren, der in Richtung Gescher fuhr. Er übersah aber den nachfolgenden Wagen eines 51-Jährigen Bocholters und stieß damit zusammen. Ein Rettungswagen brachte den leicht verletzten Autofahrer in ein Krankenhaus, das er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte.

