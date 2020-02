Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Berauscht und ohne Führerschein am Steuer

Bocholt (ots)

Nicht nur die Fahrt unter dem Einfluss von Drogen zieht Konsequenzen für einen Autofahrer in Bocholt nach sich. Für den 31-Jährigen aus dem niederländischen Dinxperlo kam bei einer Kontrolle am Mittwoch in Bocholt noch mehr zusammen. Polizeibeamte hatten ihn gegen 15.00 Uhr auf dem Mühlenweg angehalten. Dabei stellte sich auch heraus, dass der Mann keine Fahrerlaubnis besitzt und für seinen Wagen keine Versicherung besteht. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige und stellten den Fahrzeugschein sicher. Ein Arzt entnahm dem Fahrer eine Blutprobe, um den Drogenkonsum exakt nachweisen zu können.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell