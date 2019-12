Polizei Essen

POL-E: Essen: Bewaffneter Räuber überfällt Passanten - Räuber flieht ohne Beute - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45143 E-Altendorf: Das Raubdezernat ermittelt nach einem schweren Raubdelikt auf der Nöggerathstraße am Samstagmorgen (21. Dezember) und sucht Zeugen. Zwei Essener (19/20) alarmierten gegen 4:08 Uhr den Notruf der Polizei, nachdem sie von einem unbekannten Mann auf der Nöggerathstraße in Höhe der Straße Dreesweg überfallen wurden. Sie gaben den Beamten an, dass sie gegen 3:40 Uhr vom Bahnhof Essen-West in Richtung Borbeck liefen. Bereits zu dieser Zeit verfolgte sie der spätere Räuber. Als sie sich auf der Nöggerathstraße befanden und der 20-Jährige seinen Schuh binden musste, ging der unbekannte Mann plötzlich mit einem Messer auf die beiden Essener zu und verlangte von ihnen ihre Wertsachen. Als diese dem Räuber mitteilten, keine Wertsachen zu haben, ergriff dieser den 19-Jährigen und beabsichtigte selbst nach Beute zu suchen. Diesen Moment nutze sein Freund und rief den Notruf der Polizei. Daraufhin flüchtete der Räuber in Richtung Grunertstraße. Der schlanke Täter soll zirka 1,9 Meter groß sein, hat helle Haut und sprach akzentfreies Deutsch. Er trug eine schwarze Jacke mit Kapuze, die er sich bei der Tat über den Kopf zog sowie eine dunkle Hose. Die Kriminalpolizei prüft mögliche Videoaufzeichnungen vom Bahnhof. Sie erhofft sich aber auch, dass Zeugen etwas im Bereich der Nöggerathstraße/Dreesweg/Grunertstraße beobachtet haben. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 31 unter der Rufnummer 0201/829-0 entgegen. (ChWi)

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





https://twitter.com/Polizei_NRW_E

http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell