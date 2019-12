Polizei Essen

POL-E: Essen: Ladendieb stiehlt Spirituosen und Drohnen - Festnahme

Essen (ots)

45327 E.-Katernberg: Freitagabend (20. Dezember, gegen 18:05 Uhr) betrat ein 41-jähriger Mann einen Lebensmitteldiscounter an der Katernberger Straße. Er durchstreifte die Gänge mit einer großen Einkaufstasche und füllte diese mit zwei Spirituosen sowie zwei Quadrokopter, eher er eine verschlossene Kasse passierte. Der aufmerksame Ladendetektiv stellte sich aber dem Dieb in den Weg, der gewaltsam versuchte an dem 36-Jährigen vorbeizukommen. Unterstützt durch einen Mitarbeiter des Discounters konnte der Ladendieb bis zum Eintreffen der Polizei mühsam festgehalten werden. Dieser schlug bis dahin um sich und verletzte den Mitarbeiter leicht. Der einschlägig bekannte Mann aus Georgien, der bereits mehrere Haftstrafen unter anderem wegen Diebstahlsdelikten abgesessen hatte, wurde einem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete. (ChWi)

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





https://twitter.com/Polizei_NRW_E

http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell