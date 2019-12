Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: Fußgänger bei Verkehrsunfall schwer verletzt - Verkehrskommissariat ermittelt

Essen (ots)

45481 MH-Saarn: Am Freitag (20. Dezember) gegen 17:50 Uhr alarmierten mehrere Passanten den Notruf der Polizei, nachdem es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fußgänger und einem Fahrzeug auf der Kölner Straße gekommen ist. Ein 65-jähriger Mülheimer beabsichtigte mit seiner Frau die Kölner Straße in Höhe des Fastfoodrestaurants zu überqueren, um auf den gegenüberliegenden Parkplatz zu kommen. Kurz vor Erreichen des Gehwegs kollidierte die Fahrerin (77) eines Kias mit dem Fußgänger, der daraufhin durch die Luft geschleudert und mehrere Meter weiter auf dem Boden aufkam. Durch den schweren Zusammenstoß wurde der Mann schwer verletzt. Mehrere Passanten leisteten daraufhin augenblicklich Erste Hilfe bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. Diese transportierten den Mülheimer in ein Essener Krankenhaus. Die Unfallfahrerin wurde ebenfalls medizinisch betreut und in ein Mülheimer Krankenhaus gebracht, da sie sichtlich unter Schock stand. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. (ChWi)

