POL-KA: (Calw) Wildberg - Zwei leicht Verletzte nach Vorfahrtsverletzung

Calw (ots)

Zwei leicht Verletzte sowie ein Sachschaden von ca. 10.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls der sich am Dienstagnachmittag in der Deckenpfronner Straße in Gültlingen ereignet hat.

Nach bisherigem Kenntnisstand fuhr eine 20 Jahre alte VW-Fox-Fahrerin, kurz vor 15:00 Uhr, die Wildberger Straße in Richtung Ortsmitte. In Höhe einer Bäckerei möchte die junge Frau mit ihrem Fahrzeug in die Gechinger Straße abbiegen und übersah dabei die bevorrechtigte 26 Jahre alte VW-Transporter-Fahrerin. Durch den Zusammenstoß wurden beide Frauen leicht verletzt und wurden vorsorglich mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr Fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

