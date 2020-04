Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Einbruch in Frisör-Geschäft

Nienburg (ots)

NIENBURG (jah) - Mit einem Stein hat ein unbekannter Täter am 22.04.2020 gegen 04:30 Uhr die Schaufensterscheibe eines Frisörgeschäftes in der Langen Straße in Nienburg eingeworfen. Anwohner waren durch Scheibenklirren geweckt worden und hatten die Polizei verständigt. Durch den Wurf entstand ein etwa 2m x 1m großes Loch, ob etwas aus der Auslage entwendet wurde, ist bislang ungeklärt. Ein angefordertes Unternehmen führte eine Notverglasung durch, die Fahndung nach dem Täter blieb indes erfolglos. Der Schaden an der Schaufensterscheibe wird auf ca. 1000 EUR geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Daniel Jahn, PHK

Amalie-Thomas-Platz 1

31582 NIENBURG



Telefon: 05021/9778-107

Fax2mail: +49 511 9695-602249

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell