Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall, eine Person leicht verletzt

Northeim (ots)

37154 Northeim, Harztor, 21.12.2019, 12:22 Uhr,

Northeim (Gro)

Zur o.g. Zeit befuhr eine 61-jährige Northeimerin mit einem Hyundai die Straße Harztor in Richtung Hammenstedt. Ein vor ihr fahrender 38-jähriger Northeimer, der einen BMW fuhr, wollte nach links in die Straße Am Lohgraben abbiegen. Dies bemerkte die 61-Jährige zu spät und fuhr auf. Der 38-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die 61-Jährige blieb unverletzt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt ca. 4.000 Euro.

