Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Esterwegen - Viele Verstöße bei Schwerpunktkontrollen

Esterwegen (ots)

Am Dienstag haben Beamte der Polizeistation Hümmling in Esterwegen schwerpunktmäßig Verkehrskontrollen durchgeführt. Hierbei gingen den Beamten drei Fahrzeugführer ins Netz, die die fällige Kraftfahrzeugsteuer nicht entrichtet hatten. Weiterhin stellten die Beamten zahlreiche Handy- und Gurtverstöße fest. An einem der kontrollierten Fahrzeuge waren auf der Hinterachse sogenannte Slicks montiert. Alle Verkehrsteilnehmer müssen sich jetzt im Ordnungswidrigkeiten- beziehungsweise Strafverfahren verantworten. Die Kontrollen werden in den kommenden Wochen fortgesetzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Dennis Dickebohm

Telefon: 0591 87 104

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell