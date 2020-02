Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Radfahrerin gestürzt

Nordhorn (ots)

Am Dienstagabend ist es in der Elisabethstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Gegen 18.10 Uhr ist dort eine Radfahrerin in Richtung Gildehauser Weg gefahren. An einer Verengung kam ihr ein weißes Fahrzeug entgegen, welches dort wartepflichtig gewesen wäre. Weil dessen Fahrer die Radfahrerin jedoch nicht passieren ließ und in die Verengung einfuhr, musste diese ausweichen und kam dabei zu Fall. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Nummer (05921)3090 zu melden.

