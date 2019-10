Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Geldbörse gestohlen - Warnung vor "Antanztrick"

Heidelberg (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde einem 20-Jährigen durch sogenannte Antanzer die Geldbörse gestohlen. Der Mann war im Karlstorbahnhof feiern, als er von einem ihm unbekannten Mann angesprochen wurde. Dieser umarmte ihn schließlich und tat so, als wollte er mit ihm tanzen. Danach entfernte sich der Unbekannte wieder. Kurze Zeit darauf bemerkte der 20-Jährige, dass ihm die Geldbörse aus seiner Gürteltasche entwendet worden war. Er meldete den Diebstahl dem Sicherheitspersonal. Später in der Nacht stieß eine Streife des Polizeireviers Heidelberg-Mitte in der Hauptstraße auf zwei Personen, auf welche die bekannt gewordenen Personenbeschreibungen passten. Eine der beiden griff beim Anblick der Beamten in seine Hose und ließ ein Geldbündel fallen. Bei der Personenkontrolle wurde bekannt, dass das Duo im Karlstorbahnhof war. Nachdem sich die Verdachtsmomente gegen einen der beiden erhärteten, musste der mutmaßliche Dieb mit auf das Revier kommen. Gegen den 28-jährigen wird wegen des Verdachts des Diebstahls ermittelt.

