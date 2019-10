Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Gute Tipps zum Tag des Einbruchschutzes - das Polizeipräsidium Konstanz informiert am 25.10.2019 auf dem Wochenmarkt in Friedrichshafen

Friedrichshafen/Bodenseekreis (ots)

Im Herbst und Winter steigt nach den Erfahrungen der Polizei die Zahl der Einbrüche, da die Täter die früh einsetzende Dunkelheit als Schutz ausnutzen. Das Polizeipräsidium Konstanz informiert daher am Freitag, dem 25.10.2019, zwischen 09:00 Uhr und 12:30 Uhr in Friedrichshafen beim Zeppelinspielmobil, Buchhornplatz Süd, mit einem Informationsstand zum Themenschwerpunkt Einbruch. Interessierte Mitbürgerinnen und Mitbürger können sich über den Einbau einbruchhemmender Fenster und Türen sowie Produkte für deren nachträgliche Sicherung, über Alarmanlagen, Rollläden und Gitter beraten lassen.

Ebenfalls mit Sorge betrachtet das Polizeipräsidium die weiterhin hohe Anzahl sogenannter Anrufstraftaten. In jüngster Zeit waren auch im Bodenseekreis eine Vielzahl von Betrugsversuchen durch falsche Polizeibeamte oder vermeintlich hilfsbedürftige Angehörige zu verzeichnen. Auch dazu informieren am kommenden Freitag erfahrene Polizeibeamte am Infostand und geben Tipps, wie Sie verhindern können, dass Sie selbst oder Ihre Angehörigen Opfer einer Straftat werden.

