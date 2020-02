Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lähden - 20-jährige Autofahrerin schwer verletzt

Lähden (ots)

Eine Autofahrerin hat sich am späten Mittwochabend bei einem Verkehrsunfall schwere Verletzungen zugezogen. Die junge Frau befuhr mit ihrem PKW die Ahmsener Straße in Richtung Lähden, als sie auf der nassen Fahrbahn in einer Kurve ins Schleudern geriet und von der Straße abkam. Hierbei zog sie sich schwere Verletzungen zu. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. An ihrem PKW entstand Sachschaden.

