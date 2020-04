Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Diebstahl eines Fahrrades

Nienburg (ots)

Nienburg (jah) - Am 22.04.2020 zwischen 19 und 20 Uhr wurde einem Nienburger auf dem hiesigen Bahnhofsvorplatz sein Fahrrad entwendet. Der 49-Jährige hatte sich am Bahnhof auf eine Bank gesetzt und sein Fahrrad, ein blaues Klapp- bzw. Faltfahrrad, ungesichert neben dem Eingang zum Bahnhofsgebäude abgestellt. Ein längeres Telefonat lenkte den Mann von seinem Fahrrad ab, so dass dieser nach ca. einer Stunde den Diebstahl bzw. die unbefugte Ingebrauchnahme feststellte. Das Fahrrad hat einen Wert von ca. 100 Euro. Personen, die Informationen über den Verbleib des Fahrrades haben, mögen sich bitte bei der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg melden, 05021/97780.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Daniel Jahn, PHK

Amalie-Thomas-Platz 1

31582 NIENBURG



Telefon: 05021/9778-107

Fax2mail: +49 511 9695-602249

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell