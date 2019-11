Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Freren - Schmuck bei drei Einbrüchen gestohlen

Freren (ots)

Zwischen 13.45 und 18.45 Uhr ist es in der Geschwister-Scholl-Straße, am Hohen Weg und am Birkenweg zu insgesamt drei Einbrüchen in Wohnhäuser gekommen. Die unbekannten Täter brachen jeweils rückwärtige Fenster der Gebäude auf und suchten im Anschluss offenbar gezielt nach Schmuck. In allen drei Fällen wurden sie entsprechend fündig. Die Gesamtschadenshöhe ist noch nicht bekannt, dürfte aber im Bereich mehrerer tausend Euro liegen. Hinweise nimmt die Polizei Spelle unter der Rufnummer (05977)929210 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Dennis Dickebohm

Telefon: 0591 87 104

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell