Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Radfahrerin fällt gegen geparkten Pkw und fährt davon: Polizei sucht Zeugen

Kempen: (ots)

Die Ermittler des Verkehrskommissariats wollen eine Verkehrsunfallflucht aufklären und bitten daher um Hinweise auf zwei Radfahrer. Am Ostersonntag erstatteten die Eigentümer eines grauen Skoda Strafanzeige. Sie schilderten, dass sie an ihrem auf der Eva-Vluyn-Straße geparkten grauen Skoda eine Beschädigung festgestellt hätten. Der Unfallort befindet sich auf dem in U-Form geführten Teilstück der Straße. Ein Augenzeuge des Unfalls hatte sich bei den Geschädigten gemeldet. Dieser schilderte den Einsatzkräften, dass er beobachtet habe, dass sich gegen 18:25 Uhr zwei Radfahrer auf der Straße befunden hätten. Aus ihm unerklärlichen Gründen sei die Radfahrerin ins Straucheln geraten und vor den geparkten Skoda gefallen. Die Frau habe sich wieder aufgerappelt, den Schaden begutachtet und sich umgeschaut. Nach einer kurzen Unterhaltung mit ihrem Begleiter hätten sich beide Radfahrer in Richtung Emilie-Horten-Platz entfernt. Die Frau habe lange blonde Haare gehabt und ein rosafarbenes T-Shirt getragen. Ihr Begleiter habe kurze dunkle Haare gehabt und eine Sonnenbrille getragen. Hinweise auf die Radfahrer nimmt das Verkehrskommissariat Viersen unter der Rufnummer 02162/377-0 entgegen./ah (332)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Antje Heymanns

Telefon: 02162/377-1191

Fax: 02162/377-1199

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell