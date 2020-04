Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Firmengelände

Nettetal-Kaldenkirchen (ots)

Am heutigen Sonntag, d. 12.04. , gegen 14.45 Uhr wurde der Polizei eine Alaramauslösung am "Herrenpfad Süd" in Kaldenkirchen mitgeteilt. Bei der mit dem Geschäftsführer der Firma gehaltenen Nachschau wurde festgestellt, dass unbekannte Täter vermutlich in der Zeit vom Freitag bis zur Meldezeit auf dem Firmengelände Kabel in größerem Umfang entwendet haben. Aufgrund der Vorgehensweise ist davon auszugehen, dass die Täter sich sehr viel Zeit lassen konnten und die Beute mit mindestens einem Fahrzeug abtransportiert haben müssen. Die Polizei bitte mögliche Zeugen, die im Bereich Herrenpfad Süd verdächtige Fahrzeuge oder Personen gesehen haben, sich unter 02162.337/0 zu melden.

