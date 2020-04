Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Fahrradfahrer nach Sturz verletzt

St.Tönis (ots)

Am 10.04.2020 um 17:50 Uhr befuhr eine 22jährige aus Oldenburg mit ihrem Pedelec die Straße Rue de Sees in Richtung Wilhelmplatz. In Höhe der Krefelder Straße geriet sie mit einem Rad in die Bahnschienen und stürzte zu Boden. Hierbei verletzte sie sich und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht, welches sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte./ HJR (326)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Viersen



Heinz-Josef Reinhart

während der Bürodienstzeiten: 02162/377-1191

E-Mail: heinz-josef.reinhart@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell