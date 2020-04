Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Fahrradfahrer nach Zusammenstoß mit Hund verletzt

Viersen-Süchteln (ots)

Am 10.04.2020 um 14:55 Uhr fuhr eine 40jährige Fahrradfahrerin aus Viersen mit ihrem Sohn und ihren beiden freilaufenden Hunden auf einem Feldweg der Süchtelner Höhen. Ein 55jähriger Radfahrer aus St. Tönis, der sich hinter der Fahrradfahrerin befand, wollte diese überholen und kündigte dies auch durch Klingeln an. Die Fahrradfahrerin rief daraufhin ihre Hunde zu sich. Als sich der Radfahrer in Höhe der Hunde befand kreuzte ein Hund den Weg und lief gegen das Fahrrad des 55-Jährigen, woraufhin dieser stürzte und sich verletzte. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht, konnte dieses aber nach ambulanter Behandlung wieder verlassen./ HJR (325)

