Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 1 schwer verletzter Kradfahrer nach Verkehrsunfall

Willich-Schiefbahn (ots)

Am frühen Abend um 18:04 Uhr des 09.04.2020 ereignete sich ein Verkehrsunfall mit Personenschaden auf einer Kreuzung in Willich/Schiefbahn. Ein 61-jähriger Willicher wollte mit seinem Personenkraftwagen von einer Landesstraße in Fahrtrichtung links in die Königsheide abbiegen und kollidierte dabei mit einem entgegenkommenden 32-jährigen Willicher Motorradfahrer, der von der A 52 kommend in Fahrtrichtung Willich fuhr. Der Motorradfahrer flog über die Motorhaube des Personenkraftwagens in hohem Bogen in den Grünstreifen neben der Leitplanke. Er erlitt diverse Knochenbrüche und innere Blutungen und wurde zur Behandlung mit dem Rettungswagen dem Maria Hilf Krankenhaus in Mönchengladbach zugeführt. Laut dem zuständigen Notarzt bestand auch zwei Stunden nach dem Unfall noch Lebensgefahr.

