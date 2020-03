Polizei Paderborn

POL-PB: Bei Einbruch Scheibe eingeworfen

Delbrück (ots)

(mh) Unbekannte Täter sind Dienstagnacht durch das Einschlagen einer Scheibe in ein Vereinsheim am Kirchplatz in Delbrück eingebrochen. Zeugen hatten gegen 03.30 Uhr Einbruchsgeräusche gehört und die Polizei alarmiert. Beim Eintreffen der Streifenwagen waren die Täter bereits in Richtung Adolf-Kolping-Straße geflüchtet. Eine Fahndung im Nahbereich blieb erfolglos. Die Polizei bittet Zeugen, sachdienliche Hinweise an die Telefonnummer 05251/3060 zu melden.

