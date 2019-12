Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Spelle - Fahrer eines weißen Bullis gesucht

Spelle (ots)

Bereits am Donnerstagabend ist es auf der Schapener Straße zu einer gefährlichen Verkehrssituation gekommen. Gegen 18 Uhr überholte ein bislang unbekannter Verursacher mit einem weißen Bulli eine Fahrzeugschlange. Eine entgegenkommende, in Richtung Spelle fahrende Frau, musste ihren Opel Corsa bis zum Stillstand herunterbremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Der Fahrer des weißen Transporters mit roten Warntafeln am Heck, setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten. Hinweise nimmt die Polizei Spelle unter der Rufnummer (05977)929210 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Dennis Dickebohm

Telefon: 0591 87 104

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell