Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Willich-Anrath (ots)

Am heutigen Samstag, d.11.04.2020 gegen 11.35 Uhr ereignete sich im Kreuzungsbereich In der Donk / Neersener Straße ein Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer sich schwere Verletzungen zuzog und zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus kam. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 63-jähriger aus Ratingen mit seinem Rennrad die Straße "In der Donk" aus Fahrtrichtung Neersener Straße kommend in Richtung Donkweg. Im Kreuzungsbereich missachtete er die Vorfahrt eines 48-jährigen PKW- Fahrers aus Solingen, der bei dem Unfall unverletzt blieb.

