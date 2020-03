Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Zigaretten gestohlen

Landkreis Osterholz (ots)

Zigaretten gestohlen

Schwanewede. Zu einem Diebstahl von Zigaretten kam es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gegen 2:20 Uhr in der Breslauer Straße. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu einem Zigarettenautomaten und entnahmen im Anschluss mehrere Schachteln. Anschließend flüchteten die Täter nach derzeitigen Erkenntnissen in Richtung Waldgebiet. Es entstand ein Schaden von rund 500 Euro.

Bei den Tatverdächtigen handelt es sich nach derzeitigen Erkenntnissen um zwei Männer, die circa 20 Jahre alt sind und zum Tatzeitpunkt dunkel gekleidet waren.

Mögliche Zeugen, die verdächtige Umstände oder Personen wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04791-3070 an die Polizei in Osterholz-Scharmbeck zu wenden.

